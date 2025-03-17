CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, sanayi atıklarının kirlettiği Derinçay akarsuyunun son durumuna dikkat çekerek; "Derinçay’ı kim kurtaracak, eski günlerine kavuşturacak?" dedi

Derinçay akarsuyu 1990 yılına kadar balık tutulabilen, köylerimizin bahçesini, tarlasını sulayabilen, zengin bir su kaynağı olduğunu aktaran Tahtasız, bugün eski hâlinden eser kalmadığını ve sanayi artıklarının akarsuyu kirlettiğini söyledi.

Derinçay oldukça pis aktığını ve zehir saçtığını belirten Tahtasız;

"Köylülerimiz bize gönderdikleri videolu mesajlarla bu kirliliğe isyan ediyor. Gelen görüntüler içimizi acıtıyor. Derinçay çevresinde sulama kanalları da olmadığı için tarım ürünleri mecburen bu kirli ve zehirli suyla sulanıyor. Yetiştirilen tarım ürünleri insan sağlığını tehdit ediyor. Geçmiş yıllarda Derinçay’dan numune alınıp “temiz” olduğu iddia edilse de bu görüntüler hiç öyle demiyor. Bakanlık Derinçay’ın belirli bölgelerinden numune alıp sonuçlarını halka açıklamalıdır. Peki kim buna dur diyecek? Derinçay’ı kim kurtaracak, eski günlerine kavuşturacak? Hükümetten de belediyeden de ses yok." dedi

Derinçay’la ilgili Meclis’te soru önergesi verdiğini ve konuşmalar yaptığını dile getiren Tahtasız; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını balık tutmaya davet ettim. Gelselerdi göreceklerdi. Bırakın balık tutmayı, akarsuyun içerisinde canlı namına bir şey kalmamış." ifadelerine yer verdi

Derinçay akarsuyunun pislikten kurtulması için Çorum Belediyesi Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırması gerektiğini belirten Tahtasız, şunları söyledi;

"Zamanında 100 bin nüfusa göre yapılan Çorum Belediyesi’nin arıtma tesisi nüfusun artması ve fabrikaların çoğalması nedeniyle yetersiz kalıyor. Bu arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması şart. Çorum Belediyesi kaynak yetersizliği gerekçesiyle Derinçay’la ilgili proje üretmezken, Derinçay ne yazık ki geçtiği köylerimizi ve devamında aktığı Yeşilırmak’ı zehirlemeye devam ediyor. Öte yandan Organize Sanayi Bölgesi’nin kendine ait biyolojik ve su arıtma tesisi yok. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi hızlı bir karar alarak arıtma tesisi kurulması konusunda yatırım yapmalıdır. Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanı Sn. Murat Kurum’u, Tarım ve Orman Bakanı Sn. İbrahim Yumaklı’yı, Çorum Belediyesi’ni, Çorum Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ve atıklarını Derinçay’a bırakan tüm fabrika sahiplerini göreve çağırıyorum."