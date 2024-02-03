20 bin metrekare alana sahip fabrikada çıkan yangına 128 personel, 50'nin üzerinde araçla müdahale edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile OSB'lere bağlı çok sayıda itfaiye görevlisi, AFAD, sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Fabrikada, üretimde kullanılan bazı kimyasal maddeler de çalışanlarca buradan uzaklaştırıldı.

Alevleri gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.