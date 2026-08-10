Arca Çorum FK, Süper Lig'in açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray kulübü maçın biletlerinin yarın saat 11.00'da satışa sunulacağını duyurdu.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek Arca Çorum FK'da taraftarlar, 4 gün sonra oynanacak dev maçı iple çekmeye başladı.

ÇORUM FK TARAFTARLARINA 1750 LİRA

Galatasaray, Çorum FK hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Çorum FK hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray deplasman takım bilet fiyatlarının 1750 TL olduğunu açıkladı.

İstanbul'da yaşayan Çorumlular ile Çorum'dan hareket edecek Çorum FK taraftarlarının maçta kendilerini ayıran tribünlerin tamamını doldurması bekleniyor.

1688 KİŞİLİK KONTENJAN AYRILDI

Çorum FK taraftarları için toplam 1688 kişilik koltuk ayrıldı.

Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı;

şunu diyen bir yazı 'Kategori Fiyat Premium Delux 19.050 Lux 18.000 Classic 17.000 Kategori 1 16.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.500 Kategori 2 Kategori 3 Kategori Kategori5 5 Kategori6 Kategori7 7 Kategori 8 Kategori 9 Kategori 10 Kategori 11 Misafir 7.500 7.000 4.500 3.750 1.905 1.750 1.750' görseli olabilir

Muhabir: Fatih Battar