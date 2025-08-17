

Abone ol

File market, geçtiğimiz aylarda alınan karar ile BİM'den ayrılarak farklı bir şirket haline getirilmişti.

Birçok şubesinde 'nakit' ödeme seçeneğini askıya alan ve müşterilere plastik poşet seçeneği sunmayarak tepkilerin odağı haline gelen dev market zinciri, aldığı yeni 'ödeme yöntemi' kararı ile tartışmalara neden oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre mobil uygulaması aracılığıyla her gün binlerce online sipariş alan File market, aldığı karar ile 'banka kartı' ödeme yöntemini askıya aldı.

Kartla ödeme yapmak isteyen kullanıcıların ekranında "Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir" uyarısı belirirken, söz konusu duruma müşteriler sert tepki gösterdi.