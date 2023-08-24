Tahmini Okuma Süresi: dakika

Devlet Hastanesi’nin ihalesinin bir daha ertelenmesi nedeniyle CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız hastane önünde eylem yaptı.

CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, Deva Partisi Kadın Kolları Başkanı Zehra Benli ve parti üyeleri birlikte Devlet Hastanesi’ne giden Tahtasız, hastanenin ihalesinin neden bir türlü yapılamadığını sordu.

‘Halkımız ve sizlerle birlikte Çorum Devlet Hastanemizin açılması için vermiş olduğumuz mücadelenin 6.yılındayız.’ diyen Tahtasız; “Bu yıllar içerisinde AKP il başkanı, milletvekilleri, sağlık bakanı ve cumhurbaşkanı defalarca Çorum halkını kandırdınız. 2017 yılında Çorum kamuoyunun ve bizlerin ısrarla uyarmasına rağmen Çorum Devlet Hastanemizi kapattınız. İlimizde maalesef 6 yıldır devlet hastanesi kapalı. Çorum’da eğitim ve araştırma hastanemiz sağlık hizmetlerini yerine getirmekte zorlanıyor.” şeklinde konuştu

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde birçok branşta uzman doktor eksiği olduğunu anlatan Tahtasız; “Yıllardır bu eksiklik giderilmiyor. Çorum halkı hastanemizden muayene için, ameliyat için, emar ve ultrason çektirmek için sıra almakta zorlanıyor. Hastanemizde aşırı yükten dolayı klimalar arızalı, birçok sağlık gereçleri yetersiz durumda.” diye konuştu

6 yıldır hastane ile ilgili verilen sözlerin tutulmadığını belirten Tahtasız, konuşmasının devamında şunları söyledi;

‘ÇORUM HALKINI KANDIRMAKTAN VAZGEÇİN’

“6 yıldır halkımızla ve ittifak il başkanları ile yaptığımız eylemler sonucunda dönemin AKP milletvekili 2020 Ekim ayında basının sorusu üzerine bir müjde verdi. Cumhurbaşkanımızla görüştük. Sağlık bakanımıza gerekli talimatlar verildi. Çorum devlet hastanemiz 2021 yılında hizmete açılacak. Bu sözün yalan çıkması üzerine Cumhurbaşkanının talimatıyla sağlık bakanı yeni bir tarih açıkladı. 12 Aralık 2022 yılında Çorum Devlet Hastanesi ihalemiz yapılacak hayırlı olsun. Ne hikmetse hiçbir müteahhit ihaleye katılmadı. AKP milletvekilleri bunun üzerine seçim öncesi Cumhurbaşkanı ve sağlık bakanıyla görüşerek Çorum halkına bir müjde daha açıkladılar. 17 Mart 2023 devlet hastanesi ihalemiz yapılacak. Bu müjdede yalan çıktı. AKP il başkanı Cumhurbaşkanı ile yapılan il başkanları toplantısından sonra Çorum halkına bir müjdede o verdi. 22 Ağustos 2023 devlet hastanesi ihalemiz yapılacak. O ihalede yalan çıktı. Dün AKP milletvekilinin sağlık bakanıyla görüşmesinde bir müjde daha verdi. Sağlıkta Çorum bölgenin yıldızı olacak dedi ve Çorum Devlet Hastanesi ihalesinin 29 Eylül 2023 tarihinde Çorum Devlet Hastanesi ihalesin yapılacak olduğunu söyledi. Buradan sesleniyorum AKP il başkanı, AKP milletvekilleri, AKP sağlık bakanı ve AKP’nin genel başkanına sesleniyorum Çorum halkını kandırmayın. Yalan rüzgarı gibisiniz. Söz kişinin aynasıdır. Üç ihaleye yaptınız hiçbir iş insanı ve müteahhit ihaleye katılmadı. İhale hesaplamasını mı yanlış yapıyorsunuz yoksa ihaleye girmeyin diye talimat mı veriyorsunuz. Yoksa artık yandaş müteahhitleriniz dahi sizlere güvenmiyor mu?

Tabi ki yandaş müteahhitleri alıştırdınız ihaleleri dolara endeksli, geçiş garantili yada kur korumalı yapsaydınız katılım çok olurdu. Çorum halkını kandırmaktan vazgeçin. Çorum Devlet Hastanemizin acilen açılmasını istiyoruz.”



ÇORUM İYİ YÖNETİLMİYOR

Çorum’un iyi yönetilmediğini dile getiren Tahtasız, Çorum’un eğitimden asayişine önemli konularda gerilediğini ifade ederek, “Çorum refah içerisinde yaşayan bir ilken şu anda asayiş olaylarında ilk 3’teyiz. Biz sağlık hizmetlerinde ilk 3’te olmak istiyoruz. Biz eğitimde ilk 3’te olmak istiyoruz. Biz huzur ve barış kenti olarak, temiz havası ve çevresiyle ilk 3’te olmak istiyoruz ama maalesef Çorum iyi yönetilmiyor.” dedi

Son olarak AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı tek başına ziyaret etmesini de eleştiren Tahtasız, “Gene apar topar Sağlık Bakanı’na tek başına gidiyorsun. Çorum’un 4 tane milletvekili var, il ve ilçe başkanları var. STK başkanları var. Belediye başkanı var, valisi var. Biz hep birlikte gidelim Çorum adına tüm kanaat önderleri olarak bir şeyler isteyelim. Ama ne hikmetse ‘Ben yaptım’ anlayışı sürüyor. Bencilikten çıkın artık. Çorum üvey evlat olmaktan kurtulsun. Çorum’a sizlerin yüzünden hızlı tren gelmiyor, havaalanı gelmiyor. 2018’de Acemi Birliği söz verdiniz, Polis Moral Eğitim Merkezi söz verdiniz gene yok. Çorum’un ilçeleriyle olan bağlantı yok. Yetersiz. Şu an her yer inşaat sahası halinde ama hiçbir yerde çalışma yok neden ödenek yok.” ifadelerini kullandı.