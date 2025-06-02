AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum’da sağlık yatırımlarının aralıksız devam ettiğini belirterek, hem şehir merkezinde hem de ilçelerde sağlık altyapısını güçlendirecek birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Milletvekili Ahlatcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Zehir ile yaptığı görüşmede yapımı süren yatırımları değerlendirdi ve yeni devlet hastanesi inşaatında gelinen son durumu yerinde inceledi.

Eski devlet hastanesinin bulunduğu alanda inşa edilen ve 730 milyon TL yatırım bedeliyle yükselen Yeni Çorum Devlet Hastanesi, şehrin sağlık kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

İnşaatta %40 fiziksel ilerleme sağlandığını vurgulayan Ahlatcı, projenin 700 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Hastane bünyesinde:

58 poliklinik ve işlem odası

6 ameliyathane

24 yataklı yetişkin yoğun bakım

Yeni doğan yoğun bakım ünitesi

Doğumhane, hemodiyaliz, evde sağlık ve sağlıklı yaş alma birimleri

II. seviye acil servis

gibi birçok önemli sağlık birimi yer alacak.

Milletvekili Ahlatcı, sadece merkezde değil, ilçelerde ve mahallelerde de birçok sağlık yatırımının tamamlandığını ve yeni projelerin sürdüğünü ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi (Büyükşehirler dışında açılan ikinci merkez) Pet CT ve Linak Cihazının Yenilenmesi konusundaki çalışmalar devam ediyor.

Milletvekili Ahlatcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çorum’umuzu sağlıkta bölgesinde öncü bir şehir haline getirmek için gayretle çalışıyoruz. Merkezden ilçelere kadar geniş bir yelpazede yürüttüğümüz yatırımlarla halkımızın daha hızlı, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti almasını sağlıyoruz.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum. Çorum için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.”