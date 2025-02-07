Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Parti binasında gerçekleştirilen ziyaretlerde Çorum esnafının ve halkının talep ve istekleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Başkan Alar ile Alagöz’e Kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çorum milletvekillerinin vatandaşlardan gelen bütün talepleri yerine getirdiklerini kaydeden Çerikci, “Vatandaşlar milletvekillerimizden talepte bulunacak ki vekillerimiz onları yerine getirsin, ama talep ve istekler olmazsa vekillerimizin yapacağı bir şey yoktur. Bende bir oda başkanıyım benim üyelerim odamızla ilgili eksik gördükleri yada yapılması gereken işleri benden talep edecek ki bende ona göre çalışmalar yapmam gerekir” dedi.

“Çorum halkı olarak birlik ve beraberliğimizi sağlamamız gerekiyor” diyen Çerikci,

“Birlik ve beraberliğimizi sağladıktan sonra taleplerimizi vekillerimize ulaştırırsak vekillerimiz istek ve taleplerimize duyarsız kalmayacaklarına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

AK Parti olarak millete hizmet ettiklerine vurgu yapan Başkan Yakup Alar, “Tüm dünyayı ekonomik olarak sarsan pandemi döneminden sonra ülkemizde meydana gelen 11 ilimizin etkilendiği adeta yok olduğu depreme rağmen İktidar partisi olarak devletin tüm imkanlarını halkımıza sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Türk halkının her zaman AK Parti’ye sahip çıktığına işaret eden Başkan Alar, “Bizler yeni yönetim olarak tüm STK ve kurumlarımızla sürekli istişare içerisinde bulunacağız. Bizler gönül alma siyaseti yapmaya geldik. AK Parti olarak bundan sonra her zaman halkımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaretleri için Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Mustafa Alagöz, “Şehrimize en iyi hizmet edeceğine inandığım yol arkadaşlarımı yönetime yazarak bu göreve talip olduk” dedi.

Kooperatif çalışmaları ile ilgilide bilgi alan Başkan Alagöz, kapılarının her zaman esnaflara ve Çorum halkına açık olduğunun altını çizdi.

Başkan Alagöz, Çorum esnafının kalkınmasını arzu ettiklerini bunun içinde sürekli esnaf ile istişare içinde olacaklarını vurguladı.

