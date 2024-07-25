Çorum'da hafif ticari aracın devrildiği kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Mustafa K. (40) idaresindeki 17 ACT 443 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Alaca kara yolu Babaoğlu köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Esile K. (12), Rana K. (40) ve Sait K. (7) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Editör: Anadolu Ajansı