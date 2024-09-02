Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Sezgin Pamukcu idaresindeki 26 NK 499 plakalı kamyonet, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu OSB Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Pakize, Burak, Sezgin ve Burcu Pamukcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Editör: Anadolu Ajansı