Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Orhan T. (34) idaresindeki 34 BG 9940 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Karaçay mevkisinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatma T. (34), Beyza Y. (24) ve Ceyhan Y. yaralandı.
Ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Editör: Anadolu Ajansı