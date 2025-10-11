Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çorum’a yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Sonbahara girdiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, sağanak yağış uyarıları gelmeye başladı.

Kuraklığın vurduğu illerin başında gelen ve barajlarda su seviyesinin kritik eşiğe geldiği Çorum'da, sağanak yağış haberleri sevindirdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlar uyarıldı.