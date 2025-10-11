Çorum’da yaklaşık 20 sivil toplum kuruluşu, Filistin’e destek amacıyla kermes düzenledi.

gönüllüler tarafından hazırlanan ürünler Saat Kulesi önünde kurulan stantta satışa sunulurken, kermesin bütün gelirleri Filistin’deki mazlumlara yardım amacıyla kullanılacak.

Kermesin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kermesin açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın savaşın en çok kahrını kadın ve çocukların çektiğini, onlara en doğru yardımı da yine kadınların yaptığını ve birlik olmanın bereketini kadınların bu kermeste bize gösterdiğini söyledi.

Aşgın; “Gazze ve Filistin deyince kalbimizin bir tarafı kanıyor. Medeniyetin zirve yaptığı bir dönemde bir zalimliği daha insanlığa bir kez daha gösterdi. Üzgünüz, yorgunuz ama mücadeleden asla vazgeçmiyoruz. Kudüs bize Peygamberimizin emanetidir. Tarih her zaman zalimlerin zulmünü ve mazlumların zaferini yazmıştır. Bundan sonra da böyle olacaktır. Gazze’nin şehitlerine, yiğitlerine, mücahitlerine selam olsun. Çorumlular her zaman mazlumların yanında olduğunu bu meydanda hep göstermiştir. Göstermeye devam edecektir. Bir anlaşma sağlandığı söyleniyor. İnşallah bu anlaşma sürekli olur.” İfadelerini kullandı

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın duasının ardından kermesin açılışı gerçekleştirildi.