Aile sağlığı merkezi çalışanları, 6 Ocak Pazartesi günü iş bırakacak.

Aile hekimlerinin 3’üncü kez gerçekleştireceği eylem 5 gün sürecek.

3’ÜNCÜ KEZ EYLEM YAPACAKLAR

Aile sağlığı merkezi çalışanları 6-10 Ocak tarihlerinde 3’üncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. 8 Ocak 2025 günü ise tüm sağlık kurumlarında iş bırakma eylemi yapılacak. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Alpay Azap yönetmeliğin halk sağlığına faydası olmayan, hekimler ve sağlık çalışanları ile yurttaşları karşı karşıya getiren, bilimsellikten uzak, uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içerdiğini kaydetti. Azap, gerek bakanlık gerekse de il sağlık müdürlükleri ile görüşmeler yaptıklarını fakat hiçbir sonuç alamadıklarını aktardı.

YÖNETMELİĞİN GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN HUKUKİ MÜCADELE

Yönetmeliğin geri çekilmesi için görüşmelerin yanı sıra fiili ve hukuki mücadelede yürüttüklerini de ifade eden Azap, “Bakanlığın bu geniş birlikteliğin sesine kulak vermesi gerekiyor. Halkın eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir bir sağlık hizmeti almasını, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin insanca yaşayabilecekleri bir ücrete sahip olmasını ve sadece halkın sağlığıyla ilgilenilebilecek bir çalışma ortamının sağlanmasını istiyoruz” dedi.