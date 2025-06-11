Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze törenine katıldı.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları ile birlikte katılan Solmaz, Manisa halkının acısına ortak oldu.

Evinin bahçesinde bulunan havuzun makine kısmında 6 Haziran tarihinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımda tedavi altına alındıktan 66 saat sonra hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa’da tarihi bir kalabalık, gözyaşı ve acı içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Karadeniz Bölgesi İl Başkanları ile birlikte cenaze törenine katılan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, yayınladığı taziye mesajında; “Bugün, Manisa’da, değerli Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i son yolculuğuna uğurladık. Ferdi Başkan, sadece bir Başkan değil, aynı zamanda her zaman insanlara değer veren, içten ve samimi bir dosttu.

Veda etmek hiç kolay olmadı, ama biliyoruz ki, onun bıraktığı miras, bir ışık gibi yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Ferdi Başkan, her zaman kalbimizde, hafızamızda, bizlerle birlikte olacak.

Hoşçakal, değerli başkanım. Mekanın cennet olsun…” ifadelerini kullandı.

Solmaz, Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda, il başkanları ile birlikte, merhum Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısına düzenlenen taziye programına da katıldı.

Cenaze törenine; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve binlerce vatandaş katıldı.