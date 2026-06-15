Çorum'da üçüncü tema park Üçtutlar Mahallesi Muratevler 21.Sokak'ta hayata geçiriliyor.

Daha önce Müzik Park ve Masal Park projelerini hayata geçiren Çorum Belediyesi, üçüncü tema park projesi için de kollarını sıvadı.

Belediye'den yapılan açıklamada; "Üçtutlar Mahallesi Muratevler 21. Sokak’ta İsmet Çenesiz Camii yanında hayata geçireceğimiz Arkeoloji Parkı, çocuklarımızın eğlenirken öğrenebileceği, şehrimizin köklü tarihini ve kültürel mirasını yakından tanıyabileceği özel bir yaşam alanı olacak. Binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan Çorum’un tarihini geleceğe taşıyor, şehrimize değer katan projeler üretmeye devam ediyoruz." denildi