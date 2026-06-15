Çorum Öğretmen Okulu'nun 1976 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 50. yılını anlamlı bir buluşmayla kutladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen mezunlar, 12-14 Haziran tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen etkinliklerde bir araya gelerek yarım asırlık dostluklarını tazeledi.

Üç gün süren programın ilk gününde mezunlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Ardından Çorum'un tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanımak amacıyla Çorum Müzesi ziyaret edildi.

Programın ikinci gününde katılımcılar, bölgenin önemli turizm ve kültür noktalarından İncesu Kanyonu ile Alacahöyük'ü gezdi. Üçüncü gün ise Obruk Barajı ve Osmancık ziyaret edilerek program tamamlandı.

Etkinlik boyunca eski anılar yeniden canlanırken, mezunlar öğretmen okulu yıllarını yad etme fırsatı buldu.

Katılımcılar, 50 yıl sonra aynı heyecan ve dostluk duygularıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Organizasyonu gerçekleştiren mezunlardan Semiha Kiraz Ulusaloğlu ve İlknur Önder, etkinliğe verdikleri katkı nedeniyle MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Necla Uğraş, Yasin Eker ve Semih İyi'ye teşekkür ettiler.