Çorum İl Sınav Koordinasyon Kurulu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk başkanlığında toplandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıda, hafta sonu yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2026-YKS) sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Yapılan açıklamada çok sayıda aday ve aileyi ilgilendiren sınavın huzur içerisinde uygulanabilmesi için bütün önlemlerin alındığı kaydedilerek, Cuma akşamı itibariyle Cumartesi ve Pazar günlerinde il genelinde sessizliğin sağlanması hususunda bütün vatandaşlar duyarlı olmaya davet edildi.

Adaylara önemli tavsiyeler

Gerçekleştirilen toplantıda adaylar için de önemli tavsiyelerde bulunuldu.

Adayların, sınav günü evden çıkmadan önce mutlaka fotoğraflı, geçerli kimlik (Nüfus cüzdanı veya süresi dolmamış pasaport) ve sınav belgesi kontrolünü yapmaları gerektiği belirtildi. Trafikte yaşanabilecek yoğunluğun ve gecikmenin önüne geçmek için erken saatte sınav binalarına ulaşım sağlanmasının önem arz ettiği vurgulanarak sınav giriş saatlerine riayet edilmesi hususunda uyarılarda bulunuldu.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hizmet verecek

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün 20 Haziran 2026 Cumartesi günü 07.00 - 17.00 saatleri arasında, 21 Haziran 2026 Pazar günü ise 07.00 - 15.30 saatleri arasında sınava katılacak olan adaylara hizmet vermek için açık olacağı belirtildi.

Çorum’da sınava girecek aday sayısı

Çorum’da 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2026-YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturumda yapılacağı bildirildi. Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 14 bin 327, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 9 bin 465 ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 831 adayın gireceği kaydedildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede ve İl Sınav Koordinatör Yardımcısı Faruk Yüksek katıldı.