Çorum'un en önemli iki ana caddesi Gazi ve İnönü'de yeni park uygulaması, bugün resmen başladı.

Çorum’da trafik düzenini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Park İhlal Tespit Sistemi (PİTS), 15 Haziran 2026 itibarıyla devreye alındı.

İl Trafik Komisyonu’nun 2026/02 sayılı kararı doğrultusunda kurulum çalışmaları tamamlanan sistem; Gazi Caddesi (Eski Stat Kavşağı–Saat Kulesi arası), İnönü Caddesi (Saat Kulesi–Abide Kavşağı arası) ve Bahabey Caddesi’nde (Bahabey Kavşağı–Polis Lokali önü) çift yönlü olarak uygulanıyor.

SAAT 20:00’DAN SONRA SERBEST

Yeni düzenlemeye göre, söz konusu güzergâhlarda sabah 07.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında süreli park uygulaması geçerli olacak.

Sürücüler, yolun gidiş yönüne göre en sağ şeritte yer alan sarı çizgiler üzerinde en fazla 15 dakika park edebilecek. 20.00 ile 07.00 saatleri arasında ise denetim yapılmayacak.

SÜRÜCÜLER YASAĞA ALDIRIŞ ETMEDİ!

Uygulama bugün başladı ama bazı sürücülerin park yasağına aldırış etmediği görüldü.

Kamera sisteminin henüz yerleştirilmediğini öne süren bazı sürücüler, araçlarını yine park etmeye devam etti.

BİN 246 LİRA CEZASI VAR

Yetkililer park yasağına uyulması konusunda sürücüleri uyarırken, park yasağına uymayanlara ise Karayolları Trafik Kanunu kapsamında bin 246 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.