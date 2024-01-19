Otoyolun Hendek geçişinde bulunan dinlenme tesisinde park halindeki tırın içinde bir kişinin hareketsiz durması neticesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemelerde Mahmut Taşdan olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybetti belirlendi. Savcı incelemesi sonrasında Taşdan’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Taşdan’ın ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsiden sonra netlik kazanacak.