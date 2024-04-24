Dodurga'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yılı coşkuyla kutlandı.

Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Akabinde kutlama programı güreş alanında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hazırladıkları etkinlikler ile devam etti.

Mustafa Kemal İlkokulu tarafından düzenlenen programa ilçe Kaymakamı Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Ercan Örken , Emniyet Amiri Özkan Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, 23 Nisan’ın önemine değinerek, “23 Nisan, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, geleceğe umutla baktığımız bir gün. Bu anlamlı günü, çocuklarımızın mutluluğuyla, birlik ve beraberlik duygularıyla bir araya gelerek coşkuyla kutladık. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum” dedi.