Dodurga’da eğitim öğretim hayatının başlangıcı niteliğindeki İlköğretim Haftası, Mustafa Kemal İlkokulunun organize ettiği güreş alanında düzenlenen törenle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Millî Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru günün anlam ve önemini belirten konuşmasında eğitimin bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğuna vurgu yaparak, çalışkan temiz dürüst ilkeli vatanına bayrağına milletine atasına ulusuna saygılı nesillerin yetişmesinde ilk öğretimin çok önemli olduğunun altını çizen Özüdoğru bütün çalışma arkadaşlarıma başarılı öğrenciler yetiştireceğine inanıyorum güveniyorum eğitim öğretim haftamız kutlu olsun dedi.

Dans gösterileri, koro çalışması, şiirlerin okunması ve bayrak teslim töreninin sunulması ile sona erdi. Mustafa Kemal İlkokulu müdürü Eren köylü programda emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Törene Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerde katıldı.