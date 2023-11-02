Tahmini Okuma Süresi: dakika

Doğa Koleji Ahlatcı Çorum FK’nın dün yaptığı antrenmanı ziyare etti. Doğa Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Bora Duyar yönetimindeki minik öğrenciler antrenman öncesi futbolcularla sohbet ettiler ve onlara forma imzalattılar. Kırmızı Siyahlı futbolcular minik misafirleri ile yakından ilgilenerek onlardan derslerine çok çalışmalarını ve mutlaka bir spor dalında çalışma yapmalarını istediler.

Minik öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği isim ise Erkan Kaş oldu. Tecrübeli futbolcuya yaptıkları resmi hediye eden minik öğrenciler formalarını imza aldılar. Beden Eğitimi Öğretmeni Bora Duyar Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam’a ve tüm futbolculara yakın ilgilerinden dolayı teşekkür etti ve cumartesi günü oynayacakları Keçiörengücü maçında başarılar diledi.