Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hayatı seyreden değil hayatı doyasıya yaşayan kadınlar onlar… Kendi, özlerini bulmuş pırıl pırıl gençler...

Kadın olmanın imkansızı yapmak… Dünyanın en zor savaşını vermek olduğunun sahadaki hali onlar… Zorluklara rağmen tutkularının peşinden mücadele ile giden ve Milli Takım'a seçilen kahramanlar…

İyi şeyler olacak bir gün, güzel olacak, kazanacağız bugünü ve yarınları…

Yaşasın kadınlar! Yaşasın kadın futbolcular!

Kısacık zamanda genç kızlar için nefis bir rol modeli 2 milli futbolcuyla sohbet etme imkanı buldum… Çünkü erkeklere özgü olduğu düşünülen bir sporu, futbolu icra ediyorlar. Hem de çok başarılı bir şekilde...! O kadar parlak ve nahifler ki…

İnsan onları gördüğünde hem milli duyguları kabarıyor hem de bir kadın olarak gurur duyuyor.

Kadınların neler yapabileceğini ne kadar daha ilerleyebileceğini engellerle rağmen nasıl mücadele edebileceği ile ilgili kısa da olsa hasbihal ettik.

SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?

Ümran Özev. 1995 İzmir Konak doğumluyum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K oyuncusuyum. Milli Takım da defans pozisyonunda görev yapıyorum .

FUTBOLA NE ZAMAN BAŞLADINIZ?

Futbola 12 yaşında başladım. Şu an 28 yaşındayım ve arada geçen bu süre boyunca her adımı benim için büyüleyici bir mutluluk… Tarifi mümkün olmayan bir deneyim. Başka hiç bir şeyle bu kadar özdeşleşemezdim. Giydiğim formanın hakkını vermeye çalışıyorum.

FUTBOLU SEÇTİĞİNİZ İÇİN MOTİVASYONUNUZU DÜŞÜREN, SİZİ BU YOLDAN ÇEVİRMEYE ÇALIŞAN OLDU MU?

Elbette. Fakat yaşım küçükken daha sık oluyordu bu tarz durumlar. O yaşlarım babamın çok müsaade etmediği bir dönemdi. Başarılarımıza tanık oldukça Milli Takıma seçilmem gibi bir gururu da yaşayınca arkamda olduğunu hissettim. Bu yolda ailem en büyük destekçim oldu. Olabildiğince de bu desteğe layık olmaya çalışıyorum.

FUTBOLA YENİ BAŞLAYAN GENÇ KADINLARA SÖYLEMEK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

Çok yol kat ettik. Türk kadınları olarak çok ilerledik. Şu an C Ligindeyiz. Muhteşem bir serüven yakaladık. Lider durumdayız. Lider geldik ve lider olarak da dönmek istiyoruz. Kadınlar her zorluğun altından kalkabilecek güce sahip. Biz de o yaşlarda çok zorluklar çekerek futbola başladık. Pes etmesinler! Yeter ki istesinler ve çalışsınlar. Hayallerinizin peşinden gidin! Kimseye kulak asmayın. Siz kendinize inanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok! Yeter ki çalışın, çabalayın. Bizim azmimizin, başarımızın onlara motivasyon olması dileğiyle…

SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?

Miray Cin. 5 Temmuz 2001'de Almanya'nın Bottrop kentinde doğdum. Almanya Bottrop'ta yaşıyorum. Babam ve annem Zonguldak'ın Devrek ilçesinin aynı köyündenler. 2 erkek kardeşim var.

FUTBOL MACERANIZ NASIL BAŞLADI?

Futbolun öncesi yoktu aslında. Doğduğumdan beri futbolun içindeyim. Futbola başladığımda 5 yaşındaydım. Babam, abimlerin antrenörlüğümü yaptı. Beni de başlangıçta o çalıştırdı. Kendisi futbol oynamadı ama abimleri çalıştırıyordu. Onları izlemekten çok sıkılmış bende dahil olmak istemiştim. İlk kale de başladım onlarla oynamaya. Sonrasında içimde futbola karşı konulamaz bir tutku başladı. Futbol kariyerime 2015 yılında SGS Essen'in 17 yaş altı takımına katılarak başladım. Ağustos 2020'de Frauen-Bundesliga kulübü MSV Duisburg'a transfer oldum. Eylül 2021'de Türkiye Milli Takımına da forma giymeye başladım.

SON OLARAK VERMEK İSTEDİĞİNİZ BİR MESAJ VAR MI?

Futbola başlayan genç kardeşlerim asla pes etmesin, hayallerinin peşinden gitsinler.

Ben bu hikayenin kahramanı değil hikayeyi yazan olmak istedim.

MİLLÎ TAKIMLAR DÜZEYİNDE GÖREV YAPAN İLK KADIN TEKNİK DİREKTÖR

Kendisine baktığınız da özgür ve güçlü bir ruhun varlığını hissediyor, insancıl ve onurlu duruşuyla Milli Takımın nasıl bu kadar güçlü olduğu konusunda bilgi sahibi oluyorsunuz.

İnanılmaz duru bir enerji öylesine donanımlı ve şefkatli bir duruşu var ki… 'Senin ve senin gibi kadınların varlığı ile kadınların sırtı yere gelmez Necla Hocam'. dedirtiyor istemsizce… Kendisi Türkiye'de millî takımlar düzeyinde görev yapan ilk kadın teknik direktör.

HOCAM SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?

Ben Necla Güngör Kıragası.

15 Haziran 1981 Ankara doğumluyum. Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı teknik direktörüyüm.

TÜRKİYE'DE MİLLÎ TAKIMLAR DÜZEYİNDE GÖREV YAPAN İLK KADIN TEKNİK DİREKTÖRSÜNÜZ PEKİ FUTBOL MACERANIZ NASIL BAŞLADI?

Çocukluğumdan beri sporla iç içe oldum. Küçük yaşlarımda futbol ustalarıyla aynı yollardan geçeceğimi hayal ederdim. Kronometremi ilk elime aldığımda futbolun benim için büyük bir tutku olduğunu ve bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğimi anladım. Bu işe ilk başladığımda bunu yapan tek kadın bendim. Fakat ben bu tutkunun sadece erkeklere özgü olmadığını anladım futbol aşkını tüm kadınlara aşılamalıydım. Ve bunu da başardığımı düşünüyorum.

MİLLİ MAÇTAN SONRA ÇORUM'DA KADIN FUTBOLU DAHA DA BÜYÜR

Ankaralı olduğum için Çorum-Ankara arasını da çok iyi bilen birisi olarak burada olmak benim için çok büyük bir keyif. Eminim bizden sonra da Çorum'da ki kadın futbolu anlamındaki büyüme ve etkileşim çok daha fazla olacak. İnşallah buradan da başarı ile çıkıp B Ligine yükseleceğiz. Futbol benim için bir tutku. Kendimi bildim bileli bu gençler gibi o formayı giyip oynamak isteyip de o zaman ki koşullarda oynayamayan bir kadın antrenör olarak bunu başardığım için çok muyluyum. Ve bunu gidebildiği en iyi yere kadar devam ettirmek istiyorum.

TÜRKİYE'DE KADIN FUTBOLU NEREYE GİDİYOR?

Son 3 seneye baktığımızda geçmişle kıyaslanamayacak kadar fark olduğunu düşünüyorum. 15 senedir kadın futbolunun içindeyim. Son 3 sene farklı çünkü yatırımın yapılıp desteklendiği büyük kulüplerin işin içerisine girdiği ortamının içerisindeyiz. Milli Takımda, gelen başarılarla beraber yatırımın daha fazla olacağını düşünüyorum. Ve eminim ki önümüzdeki dönemlerde yükselen değer kadın futbolu olacaktır.

NECLA HOCAM KADIN OLARAK FUTBOLU SEÇMENİZİN SİZE YAŞATTIĞI SIKINTILAR OLDU MU?

İlk başlarda sen kadınsın nasıl futbol oynarsın? Antrenör olamazsın? Diyen kişilerin, kadının iradesi akabinde gelen başarı ve istikrar sayesinde fikirleri tamamen değişti.

Biz Türk kadının gücü hiçte öyle görmezden gelinecek gibi değil. Ne söylerse söylesinler inatla, ısrarla inanıyorsanız arkasından gidecekseniz.

Kendim ve oyuncularım da şu an bu duyguları paylaştığımız için son derece mutlu ve gururluyum. Karakterim pes etmemek üzerine kurulu. Yapacağıma inanıyorsam yaparım asla pes etmem. Futbolda da asla pes etmedim. Pek çok kız çocuğunun yaşamına dokundum. Ben bu hikayenin kahramanı değil hikayeyi yazan olmak istedim. Dünya'ya bir daha gelsem ve tüm kadınlara futbolun yolunu açardım. Şimdi en büyük hayalim Kadın Milli Takımıyla sayısız şampiyonluklar yaşamak.

Önceki gün akşam Çorum Şehir Stadı'nda oynanan UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 4. Maçında Lüksemburg'u mağlup eden Kadın A Milli Takımımız B Ligine çıkmayı garantiledi. Toplam 12.130 biletli seyirci ile Kadın Futbol Milli Takımı maçlarında seyirci rekoru da Çorum'da kırıldı. Bizlere bu gururu yaşatan Kadın Futbol Milli Takımımıza bundan sora oynayacağı maçlarda ve daha sonra mücadele edeceği UEFA Uluslar B Liginde başarılar diliyoruz.