Efendim doğalgazın birçok nimeti var. Ancak bizler gibi sobanın sıcaklığından doğalgaz kullanımına geçenlerin istediği şekilde ısınabilmesi için faturasının külfetine katlanması gerekmektedir. Bu da kolay olmayacağına göre nasıl en az fatura ödeyerek en üst seviyede ısınma sağlayabiliriz bunun hesabını yapmak daha doğrusu basit tasarruf tedbirlerini almak mecburiyetindeyiz.

Aslında tüm yaşamımızda tasarruf kurallarına riayet etmek kendimize faydası olduğu kadar ülkemiz içinde bir artıdır. Çünkü hepimiz aynı geminin içinde yolculuk yapıyoruz. Amacımız bu geminin yolculuk esnasında batmaması için gereken hassasiyeti gemi görevlileri başta olmak üzere o gemide bulunan herkesin göstermesi gerekir. Eğer gemi su alıp da zarar görecek olursa o gemide bulunan mürettebatla birlikte tüm yolcular zarar görmeye adaydır. Bu bilince sahip olursak birçok problem kendiliğinden çözülecektir diye düşünüyorum.

1. Doğalgazlı ve gazlı ocaklarda verimi yüksek olanlar tercih edilmelidir.

2. Camlarda ısıcam sistemi kullanılmalıdır. Bunun için kışın ısı kaybında %40-50 yazın ısı izolasyonunda ise %15 oranında tasarruf etmek mümkündür.

3. Kuru havada soğuk daha çok hissedilir. Bunun için kışın odalar nemlendirilebilir.

4. Geceleri ve evden uzun sureli ayrılmalarda sıcaklık ayarı düşürülebilir.

5. Radyatörlerin üzeri, önü estetik sebebiyle kapatılmamalı. Radyatör arkasındaki duvara folyolu levhalar konulabilir. Böylece %15 oranında yakıt tasarrufu sağlanabilir.

6. Pencere ve kapı izolasyonu %15 oranında tasarruf anlamına gelmektedir.

7. Kalın ve pencereyi tamamen kapatan perdeler kullanılabilir.

8. Kışın oda havalandırması tam açık pencerelerle kısa süre için yapılabilir.

9. Gece gündüz kullanılmayan alanlar ısıtılmayıp (veya düşük ayarda) kapılar kapalı tutulabilir.

10. Zaman ayarlı termostat kullanılabilir. Bu termostatlar kapı, pencere ve ısıveren aletlerin uzağına monte edilmelidir. Evden ayrıldığımızda durumunda bu termostatlar kapatılmalıdır.

11. Termostat 19-20 dereceye ayarlanabilir. Bunun üzerindeki 1 derece %6 civarında daha çok doğalgaz tüketimine sebep olabilir.

12. Doğalgaz sobasının filtreleri ayda bir kez temizlenmeli veya değiştirilmelidir.

13. Kullanılmayan baca delikleri kapatılabilir.

14. Binanın çatı, duvar ve pencere izolasyonunun tam olması halinde; çatı yalıtımında %20, dış duvar yalıtımında %15, pencere, kapı yalıtımında %15, sızdırmazlık önlemleriyle %10 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu türden ısı yalıtımı inşaat maliyetinin en fazla %3 artırırken, yıllık yakıt tüketimi ise %50 azalmaktadır.

15. Bacalı doğalgaz cihazları dolap içerisine yerleştirilmemelidir. Bu durum cihazın ortamdan hava almasını engeller ve verimini düşürür.

16. Doğalgaz tesisatları korunmalı ve zaman zaman kontrol edilmelidir. Olabilecek doğalgaz kaçaklarına karşı çok dikkatli olunmalıdır. Küçük bir ihmalkârlık facia ile sonuçlanabilir. Bunun birçok örneklerini medyadan öğrenmekteyiz.

17. Apartman giriş kapıları daima kapalı tutulmalıdır. Bu noktada kırıcı olmadan kapıyı açık bırakanlar uyarılmalıdır. Uyarılanlar da küsmemeli ve daha titizlik göstermeye çalışmalıdır.

''Elden gelen öğün olmaz. Olsa da zamanında bulunmaz'' hesabı doğalgazın yabancı kaynaklı, yabancı para birimi ile satın alınan ve ana vanası yabancıların elinde olan bir enerji kaynağı olduğu asla unutulmamalıdır. Bu noktada ilgili devletlerle zaman zaman sıkıntıların yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz.

Özetin Özeti: Özellikle doğalgaz noktasında fatura kabarması nedeniyle ekseri çoğunluğumuz nereden nasıl tasarruf edebiliriz diye ince ince düşünüyoruz ama bazen bilgi eksikliği nedeniyle tasarruf edeyim derken yanlışlık yapabiliyoruz. Ya da birçok vatandaşın ifadesiyle çoluk çocuğa biraz kalın giyinin, ayağınıza terlik giyinin, dediğinizde kombinin ayarını daha fazla açalım deyiveriyorlar. Veyahut da tasarrufla - cimriliği karıştırıveriyoruz. Hâlbuki bu iki kelime birbirinden çok farklıdır. Tasarrufla-cimriliğin farkını çocuklarımıza mutlaka anlatmalıyız. Niçin derseniz, gelecekte torunlarımızın hayat yolunda kaza yapmamaları için. Çünkü hayat yolu her zaman dümdüz değildir. Bazen hiç beklemediğimiz bir anda önümüze keskin virajlar çıkabilir.

''Tedbir gibi akıllılık yoktur'' sözünden hareketle tasarruf eden, iktisat eden kolay kolay sıkıntı çekmez. Doğalgazları biraz daha fazla yakmaya başlayacağımız kış günlerinde, hepimize az fatura bedeli ile çok ısınmalar diliyorum. (Bazen de en iyi kurumda ısınıyoruz. Hatta peteklere el değilmezken kısmak yerine camları açıyoruz(!) Nede olsa devlet kurumu ama ne olur yapma sen bunu)

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