Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan ve doktorasını tamamlayan öğretmenlerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Doktorasını tamamlayan öğretmenlerin doktora alanları ile ilgili Ar-Ge ve eğitim çalışmalarında aktif görev almaları konusunda planlamalar yaptıklarını kaydeden Vali Dağlı, öğretmenlerin hem kendi okullarında hem bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinde ve proje çalışmalarında onlara destek sunma, yönlendirme yapma, farkındalık oluşturma gibi çalışmalara bir an önce başlayacaklarını söyledi.