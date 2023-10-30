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Google arama motorunda dolar/TL fiyatını sorgulayanlar gözlerine inanamadı.

Doların ani düşüşü dikkat çekti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarıyla dolar/TL kuru 28 TL ile yeni rekor kırmıştı.

DOLAR/TL 28'DEN 24'E DÜŞTÜ

Ancak akşam saatlerinde Google'da dolar/TL kurunu aratanlar ilginç bir kurla karşılaştı. Doların ani bir biçimde 24 TL'ye düştüğü görüldü.

NEDENİ BELLİ OLDU

Google sistemsel bir hata ile doları 24 gösteriyor.

Bu sırada panikleyen bazı kriptocular tether/TL tarafında satışa geçti ve %4 düşüşe neden oldu..