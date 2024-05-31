Çorum’da şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle meydana gelen selde tarım arazileri sular altında kaldı. Ekili alanlarda meydana gelen zararın tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

İl genelinde günlerdir aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Alaca ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kalırken, kent merkezinde de su baskınları yaşandı. Yaşanan sel nedeniyle ekili alanlar büyük zarar gördü.

Şiddetli yağış Sungurlu ilçesinde de tarım arazilerine zarar verdi. İlçeye bağlı Mehmetbeyli köyünde akşam saatlerinde yağan dolunun ardından yer yer beyaz örtü oluştu. Tarım arazileri suyla kaplanan köyde yollarda da hasar meydana geldi.

Sungurlu ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde meydana gelen dolu ve yağmur yağışı sonucu, ekili alanlarda meydana gelen zararın tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi. Sungurlu ilçesi Mehmetbeyli, Boğazkale ilçesi Gülpınar ve Emirler, Alaca ilçesi Külah, Kalecikkaya ve Akçaçiçek köylerinde meydana gelen dolu ve sel zarar tespit çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.