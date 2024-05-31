Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, teşkilatlarla seçim sonrası değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Milletvekili Vahit Kayrıcı, ilk olarak MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile parti binasında bir araya geldi.

Milletvekili Kayrıcı, sonrasında ise MHP İl Başkanlığı toplantı salonunda ilçe başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri ve Belediye Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda, seçim sürecinde elde edilen sonuçlar analiz edilirken önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarda değerlendirildi.

Milletvekili Kayrıcı, “Partimizin daha da güçlenmesi ve halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.