Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan emekli ziraat mühendisi, ceviz ağaçlarının her yıl zirai dondan etkilenmesi sebebiyle yaklaşık baba yadigarı bahçelerine incir fidanları dikti. Ürettiği çözümde başarılı olan emekli ziraat mühendisi bu yıl ilk incirlerini hasat edecek.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan Necmi Kızılarslan, ziraat mühendisliğinden emekli olduktan sonra baba yadigarı bahçelerde ceviz üreticiliği yapmaya başladı. Son yıllarda zirai don sebebiyle ceviz rekoltesinde yaşanan düşüş sebebiyle yeni arayışlar içerisine giren Kızılarslan, çözümü incirde buldu. Ziraat mühendisliği döneminde Çorum'un farklı bölgelerinde yabani incir ağaçlarının olduğunu gören Kızılarslan, yaklaşık 3 yıl önce 3 dönümlük tarlasına incir fidanları dikmeye karar verdi. Daha sonra ceviz ağaçlarının bulunduğu tarlalardaki boş alanlara da fidanlar diken Kızılarslan, yaklaşık 7 dönüm alanda 5 farklı türde ceviz yetiştiriyor. Bu yıl deneme hasadı yapacak olan Kızılarslan, kendisinin başarılı olduğunu, incirin bölgedeki çiftçiler tarafından rahatlıkla üretilebileceğini dile getirdi.





"Çorum ilk defa incir üretimini kazanmış oldu"

Şehirdeki ilk incir bahçesini kurduğunu belirten Kızılarslan, "Ben Çorum'da Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışırken her yeri gezdim. Kentimizin farklı yerlerinde bir kaç tane incir ağacı vardı. Ama şehirdeki ilk incir bahçesini ben kurdum. Şehirde başka da incir bahçesi yok. Çorum ilk defa incir üretimini kazanmış oldu. Bu sene deneme amaçlı ürün alacağız. Merak eden herkes gelip görebilir. Örnek alabilir. 5-6 çeşit incir kullandım. Hepsi de güzel bir şekilde yetişiyor. İkili dediğimiz incir yılda 2-3 defa ürün veriyor" dedi.



"Orada yetişiyorsa burada da çok rahat yetişir"

Fidanları diktikten sonraki süreçte herhangi bir sorunla karşılaşmadığını dile getiren Kızılarslan, "Uyum konusunda bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bölgede yabancı incir ağaçları yetişmiş. Manisa'nın Turgutlu ilçesi de deniz kenarı değil. Orada yetişiyorsa burada da çok rahat yetişir. Aydın, Bursa, Turgutlu, Karadeniz Bölgesi'nde dikilen incir ve Maraş incirini diktim" diye konuştu.



"Kısa sürede ürün vermeye başladı"

İncirin bölgedeki çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olabileceğini söyleyen Kızılarslan, "Cevizleri soğuk vurduğunda, boş alanlara, özellikle yol kenarları da olsa incir diktik. Burası 3 dönümlük bir alan. Bu incir kısa sürede ürün vermeye başladı. Cevizin 5 yıl, 10 yıl ürün vermesi için bekliyorsun. Bunda öyle bir şey de yok. İncirlerin fiyatları da iyi. Dolayısıyla incir çok karlı bir iş. Bunun ceviz gibi soğuktan etkilenme derdi yok" şeklinde konuştu.





"Yurtdışının talep ettiği incirleri üretmeye çalışıyorum"

Şehrin farklı bölgesinde çiftçilerin incir yetiştirebileceğini kaydeden Kızılarslan, "Özellikle Oğuzlar, Dodurga Irmak vadisi, İskilip ilçesinin aşağı bölgesi, Kargı, Osmancık'da incire yönelmek lazım. Çünkü bu bölgelerde incir yetişiyor. Nerede ne yetişiyorsa onun verimli olanı daha iyi yetişir. Özellikle yurtdışının talep ettiği incirleri üretmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.