Çorum’un kültür ve sanat yaşamına 50 yıldır yön veren, yetiştirdiği öğrenciler ve ürettiği eserlerle tanınan eğitimci-ressam Nilgün Ayşecik Çevik, sanat yolculuğunun 50. yılını Başkent’te taçlandırdı. Sanatçının büyük bir heyecanla beklenen 26. kişisel sergisi, Ankara Sevgi Sanat Galerisi’nde düzenlenen görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluştu.

29 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleşen kokteyl ile kapılarını açan sergiye katılım oldukça yoğundu. İlk andan itibaren beklentilerin çok üzerinde bir ilgi ve beğeniyle karşılanan serginin açılışında, sanatçıyı hemşehrileri de yalnız bırakmadı. Çorum Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Bünyamin Ağbal ve dernek üyeleri de sergiyi ziyaret ederek usta sanatçının bu gurur gününe destek verdiler.

Nilgün Ayşecik Çevik, sadece bir ressam değil, aynı zamanda estetiği ve sanatı kuşaklara aktaran güçlü bir köprü. 50 yıl boyunca fırçasını sadece tuvalleri boyamak için değil; Çorum’un ve Anadolu’nun ruhunu, zarafetini ve derinliğini dünyaya anlatmak için kullandı. Her bir eseri, yarım asırlık bir sabrın, tükenmek bilmeyen bir öğrenme tutkusunun ve sanata adanmış bir ömrün en somut yansıması.

Serginin gördüğü yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren sanatçı Nilgün Ayşecik Çevik, sanat yolculuğunu şu sözlerle özetledi:

"Fırçayı elime aldığım ilk günden bugüne tam yarım asır geçti. Bu elli yıllık yolculukta her zaman sanatın iyileştirici gücüne ve Çorum’un kültürel zenginliğini tuvallerime taşımaya odaklandım. 26. kişisel sergimde, sanatseverlerle Ankara’da bu denli sıcak bir atmosferde buluşmak benim için en büyük ödül. Özellikle memleketimden gelerek bu gurur günümde beni yalnız bırakmayan Çorum Sanat ve Kültür Derneği’ne ve tüm sanat dostlarına şükranlarımı sunuyorum. Sanat, paylaşıldıkça çoğalan bir yolculuktur ve ben bu yolculuğun her anı için minnettarım."

Ankara’daki sanat duraklarından biri haline gelen bu anlamlı sergi, 23 Mayıs tarihine kadar Ankara Sevgi Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sanat tutkunları, pazar ve pazartesi günleri hariç, haftanın diğer tüm günlerinde 11.00 ile 19.00 saatleri arasında galeriyi ziyaret ederek usta sanatçının yarım asırlık birikimini yansıtan eserleri yakından inceleme fırsatı bulabilirler.

Serginin açılışına KAFFED Genel Başkan Yardımcısı Şen Eser Tokmak, Çorumlu ressamlar Bünyamin Balamir ve Kadir Şişginoğlu’da katıldı.