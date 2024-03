AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, Down sendromunun bir hastalık olmadığını, genetik bir farklılık olduğunu belirterek, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutladı.

Günay, 19 Aralık 2011 tarihinde tüm dünyada Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek ve mevcut çalışma imkânları ile iş sahalarını artırmak amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 21 Mart günü, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı.

“Down Sendromuna neden olan 21. kromozomun üçlemesinin (trizomi) benzersizliğini ifade etmek için seçilmiştir” diyen Murat Günay, Down Sendromu’nun bir hastalık olmadığını, genetik farklılık olduğunu dile getirdi.

Günay, “Saf ve temiz yüreklerinizle, sevgi dolu o sıcacık kalplerinizle hayatımıza kattığınız +1 güzelliklerin ve değerlerin farkındayız. Bir gün değil her gün yanınızdayız ve hepinizi çok seviyoruz” şeklinde konuştu.