Okullu Küçükler Hentbol grup birinciliği Amasya’da başladı. Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ilk maçında Samsun şampiyonunu 11-3 yenerek gruba iddialı bir başlangıç yaptı.

Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu kız takımı B grubunda mücadele ediyor. Sekiz takımın iki grupta mücadele edeceği grup birinciliğinde temsilcimiz B grubunda Tokat Mehmet Akif Ortaokulu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu ile Kırıkkale Öğretmen Muhittin Ardahan Ortaokulu ile yer aldı.

A grubunda ise Sivas Şehit adem Koç Ortaokulu, Yozgat Çiçekli Fatma Ali İçen, Giresun Mehmet Gürel ve Ordu Karşıyaka Ortaokulu takımları mücadele ediyor.

Amasya Spor Salonu’nda oynanan grup birinciliğinde Doktor Sadık Ahmet Ortaokulu ilk maçında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu ile karşılaştı.

Rakibi önünde başkan sona kadar üstün bir oyun çıkartan Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu rakibini 11-3 gibi farklı skorla yenerek gruba iddialı başlangıç yaptı.

Bugün ikinci maçında saat 14’de Kırıkkale Öğretmen Muhittin Ardahan Ortaokulu ile karşılaşacak olan Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu son maçında ise yarın Tokat Mehmet Akif Ortaokulu ile mücadele edecek.

Grup birincileri direk yarı final grubuna yükselirken ikinci olan takımlar ise çapraz olarak yarı final için mücadele edecekler.