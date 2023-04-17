ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 908 Sürekli İşçi alacak.

4857 sayılı İş Kanunu ve söz konusu Kanun mesnet alınarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca DSİ Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 908 Sürekli İşçi alımı yapılacak.



İlanda belirtilen şartları taşıyan adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gerekmektedir.

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