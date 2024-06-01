Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş ve konfederasyon yönetimi gazetemizi ziyaret etti.

Konfederasyon olarak Çorum’a ve Çorumluya hizmet etmek için var olduklarını belirten Akkuş, 2022 yılında dünyanın kültür merkezi Çorum’da Çorumlulara en iyi şekilde faydalı olabilmek, tarihi ve kültürel yapısını Çorum’un merkezi ile birlikte ilçelerini sanayisini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtabilmek için 2022 yılında kurulan bir federasyon olduklarını söyledi.

Bu doğrultuda federasyonu en iyi şekilde temsil edilebilmesi için yeni isimlerle yola devam ettiklerini belirten Akkuş, Dünya Çorumlular Konfederasyonu Çorum İl Başkanlığı’na Mali Muşavir Bilgin Sucu, İl Kadın Kolları Başkanlığı’na Yeşim Olgun, Hukuk İşleri Başkanlığı’na Süleyman Arda Afat, İl Başkan Yardımcılığı’na Bekir Yalkan, Ebru Üstün, Ardahan Konfederasyon Başkanlığı’na Dr. Sami Atıcı ve Mertsav Savunma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da Şenol Özcan’ın getirildiğini ifade etti.