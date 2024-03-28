Down Sendromlular Dünya Spor Oyunlarında Çorum’dan milli takımda üç sporcu mücadele ederken organize teknik kurulunda da dört Çorumlu görev yaptı.

19-26 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılan Down Sendrom Dünya Spor Oyunlarında Organizasyon Kurulunda Çorum’dan Fatih Atlı görev yaparken Yüzme Teknik Kurulunda Çetin Koçak, Atletizm Teknik Kurulunda Mehmet Ali Kurt Masa Tenisi Teknik Kurulunda ise Özgür Akman görev yaptı.

Down Sendrom Dünya Spor Oyunlarında milli takım Judo’da 7 altın 5 gümüş, 2 bronz, ve takım şampiyonluğu, cimnastikte 9 altın 7 gümüş, 4 bronz toplam 20 madalya, yüzmede 3 altın 7 gümüş ve 3 bronz toplam 13 madalya, masa tenisinde 2 bronz madalya, atletizmde 11 altın 13 gümüş 12 bronz toplam 36 madalya, tenisde 1 gümüş 3 bronz basketbol ve futsal takımları ise ikincilik kupasını aldılar. Beşinci gün sonunda toplamda 30 altın 35 gümüş ve 27 bronz madalya kazandı.