Gençlerbirliğinde genel menajerlik görevine, son olarak Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde Genel Koordinatör Yardımcısı olarak görev alan Ali Ekber Düzgün getirildi.

Genel menajerlik görevine getirilen Ali Ekber Düzgün için imza töreni düzenlendi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’ndeki törende Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Sinan Aydın, İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan Ahmet Gültekin Bakkaloğlu, Genel Sekreter Taner Ünlü, Futbol Şube Sorumlusu Harun Erol, Basın Medya ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çolakoğlu, Stadyum ve Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Memiş ile Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Songür yer aldı.

Başkan Osman Sungur’la yaptığı görüşmenin ardından Gençlerbirliği’mizin çatısı altında yer alması gerektiğine kanaat getirdiğini ve hiç düşünmeden koşa koşa geldiğini belirten Genel Menajer Ali Ekber Düzgün, ‘‘Hikayemin başladığı yere geri dönmüş olmak, beni çok heyecanlandırıyor. Evime, Gençlerbirliği’ne yeniden gelmem için destek veren ve sözleşmemin devam etmesine rağmen kolaylık sağlayan Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimine; ayrıca değerli büyüğüm, hocam, Fenerbahçe Futbol Akademi Koordinatörü Sedat Karabük’e ayrı bir parantez açarak teşekkürlerimi iletiyorum. Gençlerbirliği bize ne zaman ihtiyaç duyarsa ve nerede olursak olalım aynı heyecan ve motivasyonumuzla hikayemizi genişletmek için katkı sunmaya hazırız. Başkanımız Osman Sungur’un da dediği gibi kulübümüzün fabrika ayarlarına gidip, kaybettiğimiz değerlere tekrar dönülmesi için başkanımız ve yönetimimizle birlikte hep beraber büyük bir enerjiyle yola koyulacağız. Gelecek konusunda iyi işler yapmak için motivasyonum ve enerjim üst düzeyde. Farklı camialar ve kulüplerde bulunmam buraya artı değer kazandıracaktır. Herkesin kalitesi ve niteliği ile tekrar bu sevgi ve güven ortamını sağlayarak mutlu günlerimize döneceğimize, kalben inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.