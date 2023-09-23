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Ziyarette konuşan TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal; “Sanayisi, ticareti, tarihi turizmi ve tarım alanları olarak avantajlı konumda yer alıyoruz. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve dünyada daha fazla söz sahibi olmak için ekonomik olarak güçlü olmak zorundayız.” dedi

Çorumlu insanların çalışkan ve üretken olduğunu kaydeden Milletvekili Vahit Kayrıcı ise iş insanı, esnaf ve sanatkarın bir toplum için ne derece önemli olduğunu çok iyi bildiğini belirtti.

OSB’si, esnafı, sanayicisi ile memleketi için birlikte hareket edeceğini belirten Kayrıcı, “Bölgemizdeki avantajları yine bölgemize ve ülkemize kazandırmak için çalışmalarda en ön saflarda yer alacağız. Yaşadığımız yer, daha iyisini hak ediyor ve bu potansiyele sahip. Bu potansiyelimizi Çorum Ticaret ve Sanayi Odamızla, diğer STK’larımızla, OSB’lerimizle birlikte hareket ederek yapacağımız güzel çalışmalarla bölgemize katkı sağlayacağına şüphem yoktur.” diye konuştu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başaranhıncal, “İnanıyorum ki sizlerle birlikte Çorumlu sanayicimiz, esnafımız ve sanatkârlarımız için birlikte önemli projeleri hayata geçireceğiz. Ülkemizin bekası ve dünyada yeni zaferler kazanabilmemiz için ekonomik olarak güçlü olmak zorundayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Çorumumuz için çok çalışmalıyız. Yatırımlarımıza devam etmeliyiz ve üretimimizi, istihdamı ve ihracatımızı artırmalıyız. Bilindiği gibi Çorum sanayi kentidir. Çok önemli sanayi kültürü var. Bunu birlik ve beraberlik içerisinde iyi değerlendirmeliyiz. ÇTSO’nun siyaset üstü, Çorum’un ekonomik geleceğinin kurgulandığı, kentin menfaatine olacak tüm görüş ve önerilerin konuşulduğu bir kurumdur. TSO olarak, tüm görüşmelerimizi, üyelerimiz ve iş insanlarımızın sorumluluğunu hissederek gerçekleştiriyor, onların bizlere ilettiği talepleri bu vesileyle sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerin de bu taleplerin hayata geçirilmesi noktasında üst düzey sorumluluk alacağınızı biliyoruz. Ülkemiz ve memleketimizin kalkınması için çalışan herkesin yanındayız, güç birliğine hazırız.” ifadelerini kullandı

Ziyarette MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik de hazır bulundu.