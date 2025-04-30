Çorum'da uygulamadan kaçan kamyonetteki 3 kişi, polis ekiplerine mukavemetten gözaltına alındı.

Ç.S. (30) idaresindeki 19 ACC 311 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde'de uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak Afet Evleri istikametine kaçtı.

Kovalamaca sonrası Sülüklüevler bölgesinde bulunan kurban kesim alanında durdurulan kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan Y.Ç. (37) ve Ü.T. (31) yaya halde kaçmaya çalıştı.

Ekiplere mukavemet gösteren 3 kişi, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yapılan kontrolde 0,98 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 35 bin 400 lira ceza para cezası uygulandı.

Kamyonette yapılan aramada 1 adet kesici alet bulundu.Trafikten menedilen kamyonet çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.