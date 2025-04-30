Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Çorum’da düzenlenen “Hak-Hukuk ve Adalet” mitinginde erken seçim istedi.

Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı önünden başlayıp Kadeş Barış Meydanı’na kadar düzenlenen yürüyüşün ardından Kadeş Barış Meydanı’nda miting düzenlendi.

Mitinge, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İlçe Belediye Başkanları, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, parti yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların yapıldığı mitingte Cemal Enginyurt, hükümeti istifaya davet ederek erken seçim istedi.

CHP’ye niçin katıldığını da anlatan Enginyurt, partisini “son kale” olarak nitelendirdi.