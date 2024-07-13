Emekli müteahhit Duran Hoşgör (84) Didim’de vefat etti.
Satı Hoşgör’ün eşi, Didim Cemevi kurucusu Erol Hoşgör, Mehmet, Meral, Şehriye, Birol ve Şenol Hoşgör’ün babası Matbaacı Kenan Kuzoluk’un kayınpederi Duran Hoşgör hayatını kaybetti.
CANAZESİ YARIN 12.00’DE HACI BEKTAŞ VAKFINDAN KALDIRILACAK
Duran Hoşgör’ün cenazesi yarın ( 14 Temmuz Pazar ) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenecek tören sonrası Pancarlık Köyü’nde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Fatih Battar