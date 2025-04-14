Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumartesi'ni pazarını gezerek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın geçtiğimiz günlerde pazarcı esnafına yönelik çıkışının ardından bir haber kanalında 'pazarcı esnafına verilen cezanın orantısız olduğu' yönünde açıklamalar yapan ancak Çorum'da vatandaşların tepkisi ile karşılaşan Tahtasız, Cumartesi günü Cumartesi Pazarı'nda pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

Pazarcı esnafını dinleyen Tahtasız; "Cumartesi pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarımızla sohbet ettik. Her türlü hava koşuluna rağmen işini layıkıyla yapan dürüst ve namuslu pazarcı esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi