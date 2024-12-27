Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık'ta düzenlediği toplantıda asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı. Yeni asgari ücret birçok kesimin tepkisini çekerken, "Düzeltme yapılır mı?" soruları sorulmuştu.

ERDOĞAN, ASGARİ ÜCRET SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından koridorda gazetecilerin soru yağmuruna tutulmuştu. Erdoğan, bir gazetecinin yönelttiği "Asgari ücrette yine de emekçiler sizden bir müjde bekledi efendim. Biraz daha sizin artıracağınız tartışıldı. Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

ASGARİ ÜCRET RESMİ GAZETE'DE

"Düzeltme" beklentilerini sonlandıracak Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 10 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 24 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2025 arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1000 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN DETAYLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti. Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı. Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.