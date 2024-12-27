Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar

Engelli vatandaşlara yönelik Ötv'siz araç satışına yeni kurallar getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ötv'siz engelli aracı alacak olanlar yüzde 40 yerlilik oranına sahip modelleri tercih edebilecek. Böylece ithal lüks araçların engelli aracı olmasının önüne geçilecek.

Malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Ötv muafiyetinden yararlanacak araç sayısı eskiye nazaran azaldı. Toyota Corolla, Toyota C-HR, Togg T10X, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Egea Cross Wagon, Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilecek.

KULLANIM SÜRESİ 10 YILA ÇIKARILDI

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda (ÖTV) yapılan değişiklikle engelli araçları artık 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirilebilecek. Bu süre zarfında araç satılamayacak.

KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ SATIN ALABİLİR?

ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üstünde engeli raporu bulunan vatandaşlara sağlanıyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor. Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

KAÇ PARAYA KADAR OLAN ARAÇLAR ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.