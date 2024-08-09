Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporunu yayınladı. Çorum, E-ticarete uyumu en yüksek olan iller arasında yer aldı.

Rapora göre Tür­kiye’nin 2023 yılı e-ticaret hacmi 1,85 trilyon liraya ulaştı.

Türki­ye’de e-ticaret hacmi 2023 yı­lında bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak 77,89 milyar dolar olarak hesaplandı. 2023 yılında e-ticarette işlem sayısı ise bir ön­ceki yıla göre yüzde 22,25 arta­rak 5,87 milyar adet olarak ger­çekleşti.

E-ticaret yapan işletme sayısı Türkiye’de 559 bin 412’ye ulaştı

Pazaryerlerinde e-ticaret faali­yeti yürüten işletme sayısı ise 540 bine yaklaşırken kendi sitesinden veya mobil uygulamasından e-ti­caret faaliyetinde bulunan ET­BİS’e kayıtlı işletmelerin sayısı 35 bini aştı. Türkiye’de e-ticaret yapan işletmelerin yüzde 76’sı şa­hıs işletmesi, yüzde 21’i limited şirket ve yüzde 3’ü anonim şirket. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin en çok bu­lunduğu ilk 5 il olarak öne çıktı. E-ticaret faali­yetinde bulunan es­naf işletmesi sahip­lerinin yüzde 70,5’i er­kek, yüzde 29,5’i ise kadın. Esnaf işletmesi sahiplerinin yaşlarına göre dağılımına bakıldığında ço­ğunluğun 25-44 yaş aralığında ol­duğu görüldü.

E-ticarete uyumu en yüksek iller İstanbul, Kayseri, Çorum ve İzmir

Bakanlıkça geliştirilen meto­doloji sayesinde Türkiye’de illerin e-ticarete uyumuna ilişkin bir endeks oluşturul­du. Bu metodolojide yer alan kriterlerden ilkini ilin e-tica­ret satışlarının gayrisafi yur­tiçi hasılaya oranı (e-GSYH) oluşturuyor. İlde e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısının o ildeki toplam işlet­me sayısına oranı yani ildeki işletmelerin e-ticarete enteg­rasyonu, il bazındaki e-ticaret satışlarının ildeki e-ticaret alışlarını karşılama oranı ve il­de faaliyet gösteren e-ticaret işletmesi başına düşen e-tica­ret satış hacmi diğer kriterleri oluşturuyor. Bu göstergeler değerlendirilerek meyda­na getirilen e-ticarete uyum skorlarına bakıldığında, e-ti­carete uyumu en yüksek olan iller sırasıyla İstanbul, Kay­seri, Çorum, İzmir ve Kocaeli olarak öne çıktı.

(Dünya Gazetesi)