Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporunu yayınladı. Çorum, E-ticarete uyumu en yüksek olan iller arasında yer aldı.
Rapora göre Türkiye’nin 2023 yılı e-ticaret hacmi 1,85 trilyon liraya ulaştı.
Türkiye’de e-ticaret hacmi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak 77,89 milyar dolar olarak hesaplandı. 2023 yılında e-ticarette işlem sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 22,25 artarak 5,87 milyar adet olarak gerçekleşti.
E-ticaret yapan işletme sayısı Türkiye’de 559 bin 412’ye ulaştı
Pazaryerlerinde e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı ise 540 bine yaklaşırken kendi sitesinden veya mobil uygulamasından e-ticaret faaliyetinde bulunan ETBİS’e kayıtlı işletmelerin sayısı 35 bini aştı. Türkiye’de e-ticaret yapan işletmelerin yüzde 76’sı şahıs işletmesi, yüzde 21’i limited şirket ve yüzde 3’ü anonim şirket. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin en çok bulunduğu ilk 5 il olarak öne çıktı. E-ticaret faaliyetinde bulunan esnaf işletmesi sahiplerinin yüzde 70,5’i erkek, yüzde 29,5’i ise kadın. Esnaf işletmesi sahiplerinin yaşlarına göre dağılımına bakıldığında çoğunluğun 25-44 yaş aralığında olduğu görüldü.
E-ticarete uyumu en yüksek iller İstanbul, Kayseri, Çorum ve İzmir
Bakanlıkça geliştirilen metodoloji sayesinde Türkiye’de illerin e-ticarete uyumuna ilişkin bir endeks oluşturuldu. Bu metodolojide yer alan kriterlerden ilkini ilin e-ticaret satışlarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı (e-GSYH) oluşturuyor. İlde e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısının o ildeki toplam işletme sayısına oranı yani ildeki işletmelerin e-ticarete entegrasyonu, il bazındaki e-ticaret satışlarının ildeki e-ticaret alışlarını karşılama oranı ve ilde faaliyet gösteren e-ticaret işletmesi başına düşen e-ticaret satış hacmi diğer kriterleri oluşturuyor. Bu göstergeler değerlendirilerek meydana getirilen e-ticarete uyum skorlarına bakıldığında, e-ticarete uyumu en yüksek olan iller sırasıyla İstanbul, Kayseri, Çorum, İzmir ve Kocaeli olarak öne çıktı.
(Dünya Gazetesi)