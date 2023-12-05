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Çorum B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit’e Ziraat Türkiye Kupası maçında görev.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bugün saat 19’da Samsun 19 Mayıs Stad’ında Yolport Samsunspor ile Tokat Belediye Plevnespor takımları arasındaki maçı Rize bölgesi hakemi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Ankara’dan Azad İlhan ve İstanbul’dan Samet Özkul. Maçta dördüncü hakem olarak ise Ahmet Ecevit görev yapacak, Maçta gözlemci olarak ise Sami Şamar görev yapacak.