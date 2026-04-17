Çorum Eczacı Odası, 14 Mayıs Eczacılık Haftası etkinlikleri kapsamında, “Mounjaro ile Tip 2 Diyabet ve Vücut Ağırlığı Kontrolünde Tirzepatid” eğitimi düzenlendi.

Eli Lilly And Company firması sponsorluğunda yapılan eğitime konuşmacı olarak katılan Uzm. Dr. Sakine Güzel Esen, tirzepatidin tip 2 diyabet tedavisindeki yeri ve kilo kontrolü üzerindeki etkileri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Eğitimde, yeni nesil tedavi yaklaşımları, ilacın kullanım alanları ve hasta yönetimindeki önemi detaylı şekilde değerlendirildi.

Yoğun katılımın olduğu programda, eczacıların mesleki bilgi ve becerilerini güncellemelerine katkı sağlanırken, katılımcılar merak ettikleri konular hakkında da soru sorma imkânı buldu.

Programın sonunda Çorum Eczacı Odası Onursal ve Kurucu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler tarafından Uzm. Dr. Sakine Güzel Esen'e plaket takdim edildi.

