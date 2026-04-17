Çorum'dan hacca gidecek vatandaşlar için İl Müftülüğü tarafından Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen "Hac Hazırlık Kursları" tamamlandı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, açılış konuşmasını yapan Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, mübarek beldelere gidecek olmanın fırsatını iyi değerlendirmek amacıyla verilen bu Hac Hazırlık Kurslarının çok önemli bir fırsat olduğunu belirterek hacı adaylarına çeşitli konularda bilgiler verdi.

Kursun ilk gününde Çorum İl Müftü Yardımcıları Yasin Baykal ve Özlem Kalyoncu Şirin hac yolculuğu öncesi maddi ve manevi hazırlık, uygulamalı hac ve umre menasiki, hac ve umrede bir arada yaşama bilinci ile kadınlara özgü konulardan bahsederken Çorum İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Okan Bektaş ise temel sağlık bilgilerini slaytlar eşliğinde anlatarak hacı adaylarını bilgilendirdi.

Yine Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kursun ikinci gününde Çorum İl Müftü Yardımcıları Yasin Baykal Dr. Fazıl Saraç, M. Akif Karabulut ve Özlem Kalyoncu Şirin haccın hikmeti ve hacdaki sembollerin anlamı, hac yolculuğunda önemli hususlar, uygulamalı hac ve umre menasiki, hacda çevre bilinci, Mekke ve Medine ziyaret yerleri, Peygamberimiz ve aile hayatı gibi konular hakkında bilgi verdiler.