Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu, Türk Ceza Kanunu m. 217/A kapsamında, yani “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” isnadıyla hakkında kamu davası açılmış bulunan Murat Kırcı’nın duruşmasına, Yeniden Refah Partisi Çorum İl Teşkilatı adına katıldıklarını belirterek, “Söz konusu yargılamada birlikte çalışma imkânı sağlaması nedeni ile değerli meslektaşımız Av. Rumi Bekiroğlu’na teşekkür ediyoruz. Yargılama süreci boyunca, hukukun temel ilkeleri doğrultusunda adil bir değerlendirme yapılmasının önemini bir kez daha müşahede etmiş bulunmaktayız. İlgili suç tipi, kanunlaştığı günden bu yana kamuoyunda özellikle ifade özgürlüğü bakımından ciddi tartışmalara konu olmuş, muğlak ve yoruma açık ifadeler içermesi nedeniyle eleştirel düşüncenin sınırlandırılabileceği yönünde endişelere yol açmıştır. Nitekim bugün gerçekleştirilen yargılama da, bu düzenlemenin uygulamada nasıl sonuçlar doğurabileceğini göstermesi bakımından dikkat çekici olmuştur. İfade hürriyetinin demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu göz önüne alındığında, bireylerin düşüncelerini açıklarken tereddüt yaşamalarına sebep olacak düzenlemelerin hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığı kanaatindeyiz” dedi.

Yargı merciinin yerinde değerlendirmesi neticesinde Murat Kırcı hakkında beraat kararı verilmiş olmasının, kamuoyunda oluşan kaygıları kısmen giderdiğini ifade eden Zorlu, “Bununla birlikte, beklenti ve temennimiz, Türk Ceza Kanunu m. 217/A kapsamında düzenlenen ve kamuoyunda “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” olarak bilinen eylemlerin yeniden değerlendirilerek ifade özgürlüğü alanını daraltmayacak şekilde ele alınmasıdır. Yeniden Refah Partisi olarak, ifade hürriyeti kapsamında kalan sözleri nedeniyle mağduriyet yaşayan Sayın Murat Kırcı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yargılama sürecinde savunma makamında görev alan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde belirtti.