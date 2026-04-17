Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları nedeniyle yaptığı açıklamada, “Hiç kimse çocuklarımızın ve eğitim emekçilerimizin hayatını tehdit edemez” dedi.

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralanan öğrencilere, öğretmenlere ve okul çalışanlarına acil şifalar dileyen Nuri Kuşcu, “Kederli ailelerimize, eğitim camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Masum evlatlarımızı ve eğitim neferlerimizi hedef alan bu menfur

saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Şiddeti ve suçu özendiren bazı diziler, kontrolsüz dijital oyunlar ve bireylerin silaha kolay erişimi gibi unsurların toplum üzerindeki olumsuz etkileri artık daha ciddiyetle ele alınmalı, bu alanlarda gerekli düzenlemeler gecikmeksizin hayata geçirilmelidir. Eğitim kurumlarımızda güvenlik tedbirlerinin derhal ve kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi, gerekli tüm önlemlerin ivedilikle uygulanması artık bir zorunluluktur. Evlatlarımızın ve eğitim çalışanlarımızın can güvenliği her türlü ihmalkârlığın üzerinde tutulmalıdır. Hiç kimse çocuklarımızın ve eğitim emekçilerimizin hayatını tehdit edemez. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için sorumluların en ağır şekilde hesap vermesi ve kalıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi şarttır” ifadelerini kullandı.