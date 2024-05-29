Astellas İlaç Resmi İlişkiler Kıdemli Müdürü Vehip Arpacı ve firma yetkilisi Nurdan Kayrak Çorum Eczacı Odasını ziyaret etti.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, ziyarette özellikle Astellas firmasına ait bazı ilaçlarda uygulanmayan kamu kurum iskontosu üzerinde dururken yönetim kurulu ile bu sorunun çözümü üzerine belirledikleri önerileri dile getirdi.

Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“İlacın sadece Reçete Sipariş Formu ile firma tarafından kontrol edilerek ilgili depoya kamu kurum iskontosu uygulanarak sevk ve fatura çıkışı iznine tabi olunması, aksi durumda hiçbir şekilde satışa açık olunmaması, ilacın reçete edildiğinde, eczaneler tarafından medula işlem numarası ve eczane GLN numarası ile bir portala girişlerinin eşleşip, sadece reçeteyi karşılayan eczanelere kamu kurum iskonto uygulamasıyla çıkış yapılması, aksi durumda hiçbir şekilde satışa açık olunmaması, ilacın reçete edildiğinde hastalara dosya numarası verilip, dosya numarası ve reçete numarasını karşılayan eczane GLN numarası ile eşleştirip, depodan kamu kurum iskontolu sevk ve fatura çıkış iznine tabi olunması, aksi durumda hiçbir şekilde satışa açık olunmaması.”

Çözüm önerilerinin firmanın üst yetkililerince olumlu karşılandığını ve genel müdürlük ile genel merkezle sorunun çözümüne kavuşması için görüşeceklerini belirttiklerini kaydeden Afacan, “Çözüm sürecinde karşılıklı iletişim halinde kalınmasında mutabık kılınmıştır. Bu gelişmeyi Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile paylaşacağımızı, sürecin çözüm aşamasında firma genel merkezi ile Türk Eczacıları Birliği arasında oluşacak olan ortak çalışmayı çözüme kavuşuncaya kadar takip edeceğiz. Firma yetkililerine teşekkür ederiz” dedi.

Ziyarette Çorum Eczacı Odası Saymanı Özden Sak ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Kartal’da hazır bulundu.